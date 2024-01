Allo Spazio Kor aperte le prenotazioni per il doppio evento dedicato ai 30 anni di attività dei Sacchi di Sabbia

Io&Tu per la regia di Gianluca Merolli? va in scena allo Spazio Diamante : nel cast Aurora Spreafico e Derli Do Rosario Soares con la voce di ... ()

Prevendite online su webtic.it e in biglietteria pressoKor, dal lunedì al venerdì con orario 10 - 12 e 15 - 18, e la sera dello spettacolo. Per prenotazioni e informazioni: [email protected] , ...Nel fondosparo di Capodanno ('Nel mirino di Renzi c'è Delmastro: scoppierà il bubbone'). 'Giorgia Trustable' si legge subito sotto. Nel taglio medio torna il caso Acca Larentia ('Non ...Il Torino dopo la vittoria sul Napoli cerca la continuità di risultati, che finora è mancata, per approfittare dei quatto punti che lo separano dal 6°-7° posto che vorrebbe ...Continua con un doppio appuntamento “Music non stop”, la stagione dello Spazio Kor di Asti, con la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia ...