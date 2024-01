Alexis Pinturault | bruttissima caduta a Wengen | cos’è successo nel superG

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è incappato in unadurante ildi, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il fuoriclasse francese, reduce dal buon nono posto nella discesa disputata ieri sulla pista del Lauberhorn, stava disputando una gara discreta e al quarto intertempo accusava un ritardo di 1.16 dal francese Cyprien Sarrazin. Nell’ultimo settore, però, il 32enne transalpino ha commesso un grave errore. Il vincitore della Sfera di Cristallo generale nel 2021, sceso con il pettorale numero 7, ha sbagliato completamente un salto nel tratto conclusivo, ha perso il controllo dello sci sinistro, è andato in rotazione in volo, è piombato a terra in maniera scoordinata, si è accovacciato ed è caduto fragorosamente sulla neve. A quel punto si sono ...

Super - G maschile da Wengen attualmente interrotto dopo circa 15 minuti dallo start a causa della caduta di. Davvero una brutta caduta per lo sciatore francese, che sbaglia il salto e picchia violentamente sulla neve in atterraggio dopo un gran volo in aria. La regia televisiva ......3 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol 4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 5 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 7 194364...Momentaneo stop per il superG di Wengen, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Gli organizzatori hanno fermato le partenze dopo la brutta ...Gli aggettivi sono semplicemente terminati per descrivere la grandezza di Marco Odermatt. Il campione svizzero riesce a vincere finalmente la sua prima discesa della carriera in Coppa del Mondo (vanta ...