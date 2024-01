Alemanno | “Governo affidi l' ex ILVA al gruppo Fincantieri Gestione disastrosa di Arcelor Mittal | grandi privatizzazioni in Italia sempre fallimentari

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Per salvare definitivamente le Acciaierie d’ildeve affidare l’ex-alSpA. Questa azienda pubblica è uno dei migliori campioni nazionali dell’industria e ha tutta l’affidabilità, oltre che l’interesse e la competenza industriale, per gestire l’acciaiono"

C’è una fetta di elettorato di destra che non è affatto felice di Giorgia Meloni e del suo governo . Una platea, la cui dimensione è ancora tutta da ... (lanotiziagiornale)

... il 21 ottobre ha ricevuto da Sergio Mattarella l'incarico di formare il nuovo. Dall'inizio ... ( In foto con Maurizio Gasparri, Gianni, Gianfranco Fini e Italo Bocchino ) Nel 1998 , ...... il 21 ottobre ha ricevuto da Sergio Mattarella l'incarico di formare il nuovo. Dall'inizio ... ( In foto con Maurizio Gasparri, Gianni, Gianfranco Fini e Italo Bocchino ) Nel 1998 , ...La riforma dell’abuso d’ufficio toglierà alla magistratura il controllo sulla Pubblica amministrazione. Non sarà più reato pagare una persona affinché ..."Le dichiarazioni dei ministri del Governo Meloni sembrano indirizzate ad un risanamento delle Acciaierie finalizzato solo alla svendita" ...