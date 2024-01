Albo degli operatori locali per l’erogazione di voucher per il tempo libero

(Di venerdì 12 gennaio 2024)di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che lunedì 15 gennaio sarà pubblicato sul sito di Projenia Scs (cwww.projeniawork.net) il bando per la costituzione di unperdifinalizzati all’acquisto di beni e servizi per ile la cultura assegnati ai destinatari di progetti già precedentemente individuati. Possono partecipare all’iniziativa imprese, liberi professionisti, associazioni, cooperative ed altri enti del Terzo Settore che abbiano sede legale e/o operativa nell’Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) e la cui attività ricada nella vendita ed erogazione di beni e/o servizi afferenti ad ...

Ingresso gratuito - Lo spettacolo VENEGONO INFERIORE - È rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni la lettura animata dell'illustrato ' Nella foresta silenziosa e misteriosa ' a curura...... finale singolare maschile (alle 09.30)d'oro In testa all'd'oro c'è Novak Djokovic con ... 180,000 $(111.200 ) 1°Turno: 120,000 $(74.120 ) Dove vedere gli Australian Open Le partite...Una grande novità sarà la presenza del tennista australiano Nick Kyrgios che farà parte della squadra di commento di Eurosport a Melbourne per fornire le sue analisi esclusive del torneo del cuore, ...Tra spettacoli per bambini e famiglie e nuove proposte per i piccolissimi, nel fine settimana anche falò che anticipano la festa di Sant'Antonio e laboratori in vista di Carnevale ...