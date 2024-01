Al CES di Las Vegas Sony ha presentato la prima auto che si guida con la PlayStation

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si chiamaAfeela laal mondo che si puòre da remoto utilizzando il joypad della5, ma è ancora un prototipo. È stata appena presenta al CES di LasdaHonda Mobility, la joint venture tutta giapponese nata quasi due anni fa per vendere veicoli elettrici premium e fornire servizi per la mobilità. La società si sta preparando a portare sul mercato la sua, la Afeela appunto, che aveva debuttato proprio nella città del peccato un anno fa. Così, in attesa di far debuttare la versione definitiva, i giapponesi hanno lavorato ancora sul prototipo e sono riusciti a farlo arrivare sul palco del CES mentre il Ceo Yasuhide Mizuno lava da remoto, usando proprio il ...

