AIUTO CUOCO

(Di venerdì 12 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 14/12/2023 SETTORE: Turismo e RistorazioneSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta SPA, agenzia per il lavoro, filiale di Foligno seleziona per importante azienda cliente nel settore della ristorazione un /A. Richiesta esperienza pregressa nella mansione e DISPONIBILITà IMMEDIATA. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Orario FullTime ZONA DI LAVORO: FOLIGNO CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

