Agrivoltaico innovativo | dal PNRR incentivi fino al 40% | gli obiettivi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto ha firmato a fine dicembre e trasmesso alla Corte dei Conti, il decreto che incentiva la diffusione dell’per promuovere la realizzazione di impianti agrivoltaici innovativi. Il provvedimento ha già ricevuto il via libera della Commissione europea e si pone l’obiettivo di installare almeno 1,04 gigawatt di sistemi agrivoltaici avanzati entro il 30 giugno del 2026, attraverso due misure: la concessione, a valere sui fondi, di un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili una tariffa incentivante sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. Il contributo in conto capitale è finanziato attraverso l’investimento del, pari a oltre un miliardo di euro, mentre per la ...