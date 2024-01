Aggressione al Moscati | identificato un 52enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statoe denunciato dai Carabinieri della Stazione di Avellino l’uomo che nella serata di martedì avrebbe minacciato due infermiere e un operatore sanitario dell’ospedale “” del capoluogo irpino. Si tratta di undi Pomigliano d’Arco che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dei reati di “Minaccia ad un incaricato di pubblico servizio” e “Interruzione di un servizio di pubblica necessità”. Oltre alla denuncia, i militari dell’Arma hanno proceduto al ritiro cautelativo delle due pistole e del fucile regolarmente detenuti presso la sua abitazione. Il tutto è avvenuto nell’ambito di un’indagine lampo condotta dai Carabinieri, che hanno agito per individuare e portare di fronte alla giustizia l’autore di un ...