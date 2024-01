Agenda Sud | dal MIM oltre 8 milioni di risorse aggiuntive per l’assunzione di nuovi docenti

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firma to il decreto attuativo che assegna più di 8 milioni di euro a 14 reti di ... (orizzontescuola)

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha firma to il decreto attuativo che assegna più di 8 milioni di euro a 14 reti di ... (orizzontescuola)

La situazione del personale ATA assunto temporaneamente per i progetti PNRR e Agenda Sud continua a destare preoccupazione e incertezze. L'articolo ... (orizzontescuola)

Proroga collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud : senza stacco dal 1° gennaio al 15 aprile 2024

Proroga organico aggiuntivo ATA PNRR e Agenda Sud arrivata ma non senza criticità. Se per gli assistenti amministrativi e tecnici il quadro non ... (orizzontescuola)