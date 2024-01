Affari Tuoi | mi sto sentendo male | 200mila euro? Finale sconvolgente | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024)al cardiopalma ad, nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Protagonista del programma condotto da Amadeus Claudia dall'Abruzzo. Con lei papà Nazzareno. La partita si è rivelata interessante fin dall'inizio: la prima offerta del Dottore è stata di 37mila. La concorrente, però, ha rifiutato. Poi, con i tiri successivi sono andati via i 100mila. A seguire quindi è arrivata l'offerta del cambio pacco, ma Claudia ha detto no di nuovo. A quel punto il Dottore ha offerto 43mila, mentre in gioco c'erano ancora i pacchi più alti, quelli dae 300mila. Claudia ancora una volta ha rifiutato ed è andata avanti. Dopo vari passaggi, ecco che si arriva a unaeccezionale con in gara i ...