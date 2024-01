Adriano Celentano | Ecco Quanto Prende Di Pensione!

(Di venerdì 12 gennaio 2024): il famoso cantante noto come Il Molleggiato è ormai in pensione.ogni mese dopo una vita di grandi successi musicali!è uno dei cantanti più noti in Italia e di conseguenza ha anche avuto modo di ottenere dei guadagni significativi nel corso della sua carriera.è entrato nella storia della musica italiana da molti anni ma ora, avendo raggiunto gli 85 anni, in molti si chiedono aammonti la sua pensione.ammonta la suaNato nel 1938, a Milano, da moltissimi anniè uno dei cantanti più ...

... Natale Massara, Demetrio Stratos e tanti altri Oggi i Ribelli sono anche la mia storia, e raccontarla sul palco, tra i nostri successi e quelli incisi per e con, emoziona me ...Eventi sottolineati da una colonna sonora affidata a voci e brani molto conosciuti nel panorama musicale: Gianni Morandi, Gloria Gaynor,, Raffaella Carrà, Pink Floyd, Mina , per ...A conclusione della pausa del periodo natalizio è ripreso, a Modica presso la sala del granaio, l’appuntamento del “Giovedì dell’Unitre”. Dopo il saluto e l’intervento introduttivo di Enzo Cavallo, (c ...Sala Sinopoli sold out per