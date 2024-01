ADL tenta il sorpasso alla Juve | rilancio per Samardzic

Il Mattino – ADL non demorde , nuovo tentativo per Antonio Conte : l’ex Inter e Juve non ha accettato. L’edizione odierna del quotidiano, ha ... (forzazzurri)

Da 27 milioni per ora si è passati a 25ha scelto, e ha dunque deciso, ma bisogna limare il ...ora si è fermi a venticinque " e sarebbero venti più cinque di bonus " che però dalla Spagna si...Salvinidi fare campagna elettorale sulle spalle e sulle tasche dei lavoratori ... si legge in un documento in cui Cub trasporti - Cobas -Cobas - Sgb 'restano disponibili ad eventuali future ...Rilancio di De Laurentiis per Samardzic e non solo: offerti 40 milioni all'Udinese per avere il serbo ma anche Perez in difesa. Una mossa per provare ad anticipare la Juventus. Ne ...La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo.