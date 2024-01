ADL furibondo | nessun premio alla squadra per la Supercoppa

... segnali di dura contestazione dalla curva, e De Laurentiis letteralmente: insomma, gli ... La notizia di un secondo incontro di Conte conPoi che la sua presenza in tribuna possa essere un ......per le decisioni del direttore di gara che hanno deciso il big match della 14a giornata. ...nel tunnel che porta agli spogliatoi del Maradona siano volate parole grosse e che lo stesso...Il Napoli non riesce più ad esprimere un gioco spumeggiante: tante sconfitte in questa stagione, ora cosa farà De LaurentiisNulla è perduto, è convinto De Laurentiis. Ma il Napoli in castigo in ritiro è una cosa che si fa fatica a mandare giù. De Laurentiis non ha nascosto il suo stato d’animo, è furibondo. Questo “ritiro ...