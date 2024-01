Addio a Anita Leombruni | Paladina dell' Orso Marsicano | Funerale in Badia della Leombruni

... le immagini della quattordicesima puntata Ultimo Aggiornamentoa David Soul, interprete di '... Ce n'è anche per, intervenuta a difendere Giuseppe a suo dire non in grado di capire. Alfonso ...Il meno votato, diràal reality. Gli inquilini sotto accusa sono:Oliveri, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin, Letizia Petris e Paolo Masella. Proprio la Oliveri , forse ...Cronaca - 12/01/2024 16:25 - La Valle Peligna piange la scomparsa di Anita Leombruni, figura di spicco e paladina dell'orso bruno marsicano, deceduta all'età di 53 anni ...Con alcuni 'mi piace' su X la cantante ha chiarito che lei e Matthew non hanno lasciato la scuola per una fuga d'amore o per un bimbo in arrivo ...