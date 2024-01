Accusato di violenza sulla figlia di 10 anni il padre separato di 46 anni | è un cittadino romeno che vive a Tivoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un caso disessuale in famiglia è stato scoperto a, dove un 46enneè stato arrestato con l'accusa di abusidi 10. Tutto sarebbe iniziato circa trefa, ...

WASHINGTON (STATI UNITI) - Vin Diesel è stato denunciato nella giornata di ieri (giovedì 21 dicembre) da una donna che sostiene di aver lavorato come ... (247.libero)

Un tecnico radiologo in servizio a Gallarate , in provincia di Varese, è stato denunciato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una giovane ... (open.online)

12/01/2024 - 09:25 Un 34enne di Reggio Calabria con precedenti, è stato dichiarato responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali aggravate commessi ai danni della ...Un caso disessuale in famiglia è stato scoperto a Tivoli, dove un 46enne romeno è stato arrestato con l'accusa di abusi sulla figlia di 10 anni. Tutto sarebbe iniziato circa tre anni fa, mentre l'uomo ...Arrestato a San Cesareo (Roma) un uomo accusato di violenza sessuale sulla figlia di 10 anni. A denunciare è stata l'ex moglie, madre della vittima ...(ANSA) - ROMA, 12 GEN - La Cina resta in deflazione anche a dicembre, con minimi segnali di ripresa. I prezzi al consumo hanno accusato una contrazione annua dello 0,3% (-0,5% a novembre e -0,4% le ...