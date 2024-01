Accademia della Crusca | oscurata la pagina Facebook

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dal 21 dicembre scorso il profilodell'è stato oscurato e risulta irraggiungibile. "Non conosciamo i motivi di questo provvedimento, che ci provoca non poca preoccupazione e molto dispiacere per non poter raggiungere, come di consueto, i nostri lettori su quel canale", fa sapere la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il 'tesoro'lingua di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio Nessuna spiegazione da Meta Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, agli amministratoricompare la dicitura: "Abbiamo coperto il tuo post perché potrebbe contenere immagini forti". Agli utenti che si collegano sulla...

