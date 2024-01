Acca Larenzia | ora la Russia s’infila nella polemica | «Camicie nere nelle capitali d’Occidente | ecco perché appoggiano i neonazisti di Kiev»

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Infuria lain Italia per il raduno dell’estrema destra addi domenica scorsa, con braccia tese e urla squadriste. E ora a infilarcisi dentro a capofitto è la. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dal suo profilo Telegram prova ad allargare il discorso e punta il dito contro l’Occidente sostenendo che «appoggiaanchein Ucraina al potere sono saliti i, così amati e coccolati nei Paesi della Nato». Dopo aver ripercorso ad uso interno la storia di, Zakharova affonda così il coltellopiaga romana: «È per questo che tutti tacciono quando, ad esempio, per le strade dellesfilano in marcia i reduci ...