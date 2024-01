Acca Larenzia | FdI chiede la riapertura delle indagini Lo fece anche per Fausto e Iaio | “Non esistono morti di serie B”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) FdIlasulla strage di, rimasta senza colpevoli e dunque senza giustizia per le vittime: Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, uccisi nell’agguato fuori dalla sezione, e Stefano Recchioni ucciso più tardi nel corso degli scontri con la polizia che seguirono il duplice omicidio. La richiesta è emersa ieri nel corso del convegno di Fondazione An e Secolo d’Italia “e il maledetto ’78. Il dovere della memoria”, portata avanti dal sottosegretario Paola Frassinetti, ed è stata ribadita nel corso della trasmissione Dritto e rovescio su Rete 4 dalla vicecapogruppo vicaria alla Camera, Augusta Montaruli. Si tratta di una richiesta speculare a quella avanzata formalmente in Procura, in questi ...

- - > Saluto romano davanti alla sede di Casapound al termine del corteo in occasione dei 40anni dalla strage di- Ansa . In fondo, a destra, nulla è cambiato. Saluti romani, appelli alla presenza. Cinque giorni fa, adLarentia, snodo chiave nella geografia post - fascista. Come Salò, come ...A chi immaginava che Giorgia Meloni sarebbe intervenuta in qualche modo sulle braccia alzate di, sui rigurgiti fascisti che continuano a interessare il suo partito e sulle polemiche alimentate dall'opposizione, con la nota rilasciata l'11 gennaio i dubbi sono stati completamente ...VENEZIA - Una data - quella del 27 gennaio - che quest’anno porta con sé una valenza diversa, specie in una città che non può che mostrarsi particolarmente sensibile ...Acca Larenzia, Christian Raimo: 'Sempre una gran rottura di coglioni i fascisti, stanno dappertutto'. Poi lo scontro con Gianni Alemanno.