Abuso d’ufficio | Travaglio a La7 | “Se i sindaci non vogliono essere denunciati | non firmino atti abusivi oppure facciano i salumieri”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Se inonper, la smettano di firmareo cambino mestiere:, gli spazzacamini o i trapezisti“. Così, a Otto e mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, commenta le richieste di moltidi abolire il reato di, aggiungendo: “Noi giornalisti e abbiamo centinaia di denunce per diffamazione, dalle quali 99 volte su 100 veniamo assolti. Abbiamo mai chiesto di abolire la diffamazione? No, perché è giusto che i cittadini diffamati – continua – se sono diffamati, ottengano giustizia. Perché uno non deve...

“La Commissione europea può dire cose intelligenti e cose stupide: quando dice cose stupide, le si spiega perché non è così. In questo caso credo ... (ilfattoquotidiano)

Stop all': in commissione maggioranza compatta. Vota anche Renziin soffitta. La commissione giustizia del Senato ha concluso ieri il voto degli emendamenti all'...'Come dice l'Anci, nel 97% dei casi i processi pera carico di amministratori locali non arrivano a sentenza definitiva e nell'85% dei casi non cominciano nemmeno perché vengono ...