Abodi ricorda Fabrizio Meoni ' esempio di grande valore'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "rappresenta undi, non soltanto per la comunità castiglionese ma per quanti vivono con passione il mondo dell'enduro, del motociclismo e delle due ruote in ...

"Dare il benvenuto al ministro, la massima carica del Governo per il mondo sportivo, è un grande attestato di riconoscimento per Castiglion Fiorentino, per tutti i suoi atleti, per la leggenda ...... una vera e propria Accademia, come il Sindaco Vallenzona ha già proposto sul PNRR, senza ottenere finanziamenti, che deve vedere attivarsi subito, dal 2 gennaio, in primis il Ministro, con ..."Fabrizio Meoni rappresenta un esempio di grande valore, non soltanto per la comunita' castiglionese ma per quanti vivono con passione il mondo ...Grandi campioni, giovani promesse e un tessuto sportivo sempre più attivo e vitale: all’indomani del 19° anniversario della scomparsa di Fabrizio Meoni, Castigl ...