A1 | chiusa per una notte entrata stazione di Colleferro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino dei giunti di dilatazione dei viadotti “su fosso Sacco” e “SS Casilina”, dalle 22:00 di lunedì 15, alle 5:00 di martedì 16 gennaio, saràladi, inverso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alladi Valmontone. (Com/Red/Dire)

questo motivo il transito verso il confine di Stato è stato interrotto dalla centrale operativa dell'AutoFiori, con uscita obbligatoria delle auto sull'Aurelia. Gli operai stanno cercando di ...BORSE INTERNAZIONALI STATI UNITI Wall Streetil Martin Luther King Jr. Day. COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO GERMANIA Emissione di titoli di stato con scadenza a gennaio 2025 (annuali). ...per puntare i riflettori sulla struttura che ospita il Casino Sociale. "L’edificio sede del Casino Sociale di Salerno è uno dei manufatti di maggior pregio artistico e storico della città - scrive ...Per garantire l’intervento in sicurezza, come riportato dall’ordinanza n° 67 dell’11 gennaio, è previsto per lunedì 15 gennaio dalle ore 7 alle ore 18, il divieto di sosta nel tratto compreso tra via ...