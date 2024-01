A Spazio5 la presentazione del libro di Lisa Paternoste “Le Radici del Tempo” ed Terre Sommerse

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il romanzo storico diLedel), verrà presentato presso– via Crescenzio, 99/D, sabato 20 gennaio 2024 alle ore 18.00. Un romanzo avvincente e coinvolgente, che vede protagoniste di prima linea le donne. In ogni epoca e latitudine ci dimostrano di credere fortemente nelle loro idee e di essere portatrici di grandi cambiamenti. Sono donne forti e coraggiose, quelle tratteggiate ne Lede, titolo del secondo romanzo di, scritto nel giro di un anno dal primo, Acquamarina, a dimostrazione della grande passione per la scrittura che pervade l’autrice, minuziosa nel ricostruire ambientazioni storiche diverse, nei salti ...