A scuola senza connessione internet veloce | gli insegnanti obbligati a usare il proprio cellulare per fare lezione

Deprecabile episodio di criminalità in una scuola dell'infanzia in provincia di Torino. Due notti fa, ignoti Ladri hanno preso di mira un istituto ... (orizzontescuola)

46 guide normative per dirigere la scuola senza sbagliare. AGGIORNATE con “Interdizione e inabilitazione : cosa bisogna attenzionare a scuola”

guide normative per non sbagliare, sempre disponibili per la consultazione in un elenco in continuo aggiornamento. Possibilità di navigazione ... (orizzontescuola)