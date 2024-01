A quali pensionati spetta la quattordicesima? La risposta ti stupirà

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Laè una mensilità erogata aiche soddisfano determinati requisiti. Si può ricevere a luglio oppure a dicembre, vediamo da cosa dipende l’erogazione. Per poter ricevere lanel cedolino della pensione occorrerà aver compiuto 64 anni di età e rientrare in determinati limiti reddituali. Vediamo qual è questa soglia massima,redditi vi rientrano e se si sono altre condizioni. Solo a questila(Informazioneoggi.it)Nel 2024 il trattamento minimo di pensione tocca quota 698,61 euro in seguito alla rivalutazione del 5,4%. In più c’è un incremento del 2,7% per tutte le pensioni inferiori alla soglia minima che permette di raggiungere, così, i 614,77 euro mensili. Sono circa due milioni i ...

... sono i lavoratori dipendenti a pagare più imposte, seguiti dai lavoratori autonomi, dai...dichiarazioni dei redditi, indagini campionarie di Istat e Banca d'Italia, stime sulla ...... il superamento del numero di cittadinirispetto a quelli occupati. Le rispettive ... Coloro isi riconoscessero in questo cammino comune troveranno accoglienza, occasione di dialogo e ...Significa, una pensione non inferiore a 1.602 euro circa al mese (assegno sociale pari a 534 euro nel 2024). La misura riguarda chi non ha contributi prima del 1996. Per le donne, con due o più figli ...Pensionipertutti: Si è tenuto ieri l’incontro tra i sindacati di Poste Italiane per decidere relativamente al rinnovo del contratto per circa 120 mila lavoratori in essa impiegati. Quali sono state le ...