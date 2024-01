A dicembre triplicate le telefonate al numero anti violenza 1522

Lo scorso, è partito un treno di prova che ha fatto fermate a Portogruaro, Monfalcone, ...sold out (anche per via delle tariffe di lancio che partivano da 29 euro) con prenotazioni...Oltre ciò sono più chele spese per la fornitura di beni, gestione e manutenzione ... Su alcune voci di bilancio relative alla spesa, nel corso della seduta consiliare del 27, l'ex ..."A dicembre i contatti al 1522 sono triplicati: ne abbiamo avuti 5.000 a ottobre, 9.000 a novembre e 13.000 a dicembre. Bisogna promuovere questo numero tutto l'anno e non solo il 25 novembre". (ANSA) ...La crescita maggiore si è verificata in Cina, che nel 2023 ha commissionato una quantità di energia solare fotovoltaica pari rinnovabili ...