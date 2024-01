A che punto è la riforma costituzionale 

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Primi passi della maggioranza sulla presentazione di emendamenti al ddl Casellati. Il termine al Senato scade il 29 gennaio ma l'obiettivo è fare presto per far sì che il primo passaggio arrivi prima delle Europee. Ieri c'è stata una riunione alla quale hanno partecipato i capigruppo, i ministri Ciriani e Casellati e il presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, Balboni. Le modifiche (quasi) scontate Alcune modifiche vengono date per scontate: nel testo dovrebbe scomparire il riferimento al premio per garantire il 55% dei seggi a chi vince le elezioni. Dovrebbe essere modificato il passaggio all'articolo 3 dellacostituzionale ("La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio, assegnato su base nazionale, garantisca il 55 per cento dei seggi ...