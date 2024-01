A che ora parte Sofia Goggia nella discesa di Altenmarkt | programma 13 gennaio | n di pettorale | canale tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Lafemminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, indomani ad(Austria), inizierà alle ore 10.45: vi saranno nove azzurre al via, ma l’attesa in casa Italia è tutta per, detentrice delrosso.poteva ricevere in sorte untra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 8. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo dinza è di 2’40”, l’italiana, al netto di ulteriori interruzioni, scatterà alle ore 11:03:40.femminile di Val d’Isere le atlete al cancelletto dinza saranno 50 da 14 Paesi, con nove italiane: la gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD ed ...

Tutti pazzi per K?ji Yakusho. Un divo, in Giappone , ma semisconosciuto da noi fino al premio per l’interpretazione maschile al Festival di Cannes ... (iodonna)

Sa la materia e come superare gli ostacoli (capienza, copertura e parcheggi),deve fare il ...prima di andare via, è andato a cercare Lotito per salutarlo. "Poi la chiamo, dobbiamo parlare", ...I resti lapidei sono stati allestiti, in quelloè un vero e proprio museo all'aperto, secondo ... il Parco è aperto tutti i giorni: 7 - 17.30 (solare); 7 - 20 (legale), ingresso gratuito; ...(Adnkronos) – “Meno male che è stato raggiunto il picco dell’influenza, perché se continuavano a crescere i casi il Servizio sanitario saltava per aria”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, dir ...Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo domenica sera a San Siro, contro la Roma: una partita importantissima per i rossoneri, dopo l’eliminazione subita in Coppa Italia davanti ai propri tifosi ...