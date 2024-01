A che ora parte Federica Brignone nella discesa di Altenmarkt | programma esatto | n di pettorale | canale tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Saranno nove le azzurre al via dellalibera femminile del fine settimana dedicato alle prove veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, inad, in Austria, domani, sabato 13 gennaio, alle ore 10.45: Nicol Delago con l’1,col 7, Sofia Goggia con l’8, Laura Pirovano col 18, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 25, Monica Zanoner col 35, Teresa Runggaldier col 46 e Vicky Bernardi col 47. Saranno 50 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati., essendo nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra il 6 ed il 15: l’azzurra scatterà con il numero 7. Dato che tra i numeri 1 e 15 l’intervallo dinza è di 2’40”, l’italiana, al netto di ...

Al via la 4 giorni di sfilate dedicate alla Moda maschile per il prossimo Autunno-inverno. I giochi si aprono con Gucci : per la sua prima prova al ... (vanityfair)

A che ora inizia Colpo di luna : l’orario della messa in onda su Rai 1 A che ora inizia Colpo di luna , lo show di Virginia Raffaele in onda su Rai 1? ... (tpi)

Apple ha iniziato a spingere sulla salute mentale e sulla mindfulness, Anche Apple Watch si sta dotando di apposite feature pensate per rilassarsi e per meditare sfruttando le potenzialità ...Rispondendo ad alcune domande, il CEO della piattaforma di livestreaming ha dunque spiegatopernon c'è l'intenzione di "mettere mano" agli abbonamenti . Questo nonostante il recente ..."Alcune nostre imprese operative nei porti adriatici già ora lamentano un calo di un terzo dei volumi in lavorazione, così come i soggetti fornitori di lavoro temporaneo che stanno registrando in ...Sarà l’esordio nel 2024 per i gialloneri che, guidati dal neo allenatore Branko Dumnic. Sabato, alle ore 18.30 ...