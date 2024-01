A che ora lo sci alpino oggi | calendario superG Altenmarkt e Wengen | canali tv | startlist | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sarà un venerdì tutto dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo di sci. Un doppiotra-Zauchensee, dove sono impegnate le ragazze, e, dove invece corrono ancora nuovamente gli uomini, dopo la prima discesa di ieri. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI-ZAUCHENSEE DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DIDALLE 12.30 C’è davvero grande attesa per l’Italia, soprattutto per la gara in Austria. Federica Brignone e Sofia Ga si presentano al cancelletto di partenza come le donne da battere e puntano al gradino più alto del podio, visto che sono state le uniche due vincitrici finora nei duedisputati. Sulla Lauberhorn, invece, gli azzurri possono dire ...