A Cardiff si conferma il magic moment della Pasquino | bronzo nella prova di Coppa del Mondo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoInizia con una medaglia disciabola il percorso di Rossanadideldi scherma paralimpica in svolgimento a. Un risultato di prestigio cheilcampionessa beneventana. La schermitrice sannita, dopo aver superato agevolmente la tedesca Denise Hutter negli ottavi di finale e l’ucraina Nadia Doloh nei quarti di finale, ha alzato bandiera bianca in semifinale dinanzi alla cinese Xiao Rong che alla fine ha conquistato la medaglia d’oro. Un terzo posto importante per Rossanache ipoteca sempre di più la sua qualificazione alle prossime paralimpiadi di ...