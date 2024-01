50 giovani da seguire nel 2024 – Quarta parte

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Continua la nostra lista di Under 20 da tenere d’occhio nell’anno che si è appena aperto. Qui trovate la prima, qui la seconda, qui la terza. Domani uscirà il capitolo finale. Buona lettura. 31. Kobbie Mainoo, 2005, Manchester United (Inghilterra) Quando ha fatto il suo esordio stagionale, lo scorso 26 novembre contro l’Everton, Gary Neville al commento di Sky ha detto che Kobbie Mainoo «sembrava un giocatore del Manchester City». Il diciottenne di Stockport, nella città metropolitana di Manchester, scendeva tra i centrali, gestiva il pallone in maniera minimale, a volte azzardava a girarsi tra due avversari, dando quel senso di soddisfazione che danno le cose fatte come si deve. «Sembrava il tipo di giocatore da Manchester United», ha detto Roy Keane correggendo Neville «Coraggioso e bello da vedere». Mainoo è un giocatore del Manchester United da quando ...

