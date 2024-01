26 gennaio | liquidazione del gruppo | per Lapo Elkann finisce ancora malissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gli affari dinel mondo dell'occhialeria starebbero per volgere al termine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il consiglio di amministrazione dell'azienda Italia Independent Group, fondata nel 2008 a Torino, avrebbe convocato per il 26un'assemblea con all'ordine del giorno lo scioglimento e ladel. La società, in effetti, non avrebbe più alcuna attività da svolgere dopo la vendita del marchio alModo per un milione e il pagamento dei creditori. Di qui la proposta del board agli azionisti di chiudere Italia Independent. A scongiurare questa ipotesi potrebbe essere solo l'arrivo di un'offerta di rilancio nelle prossime due settimane. L'offerta, però, non solo dovrebbe essere provvista di adeguato piano finanziario e ...