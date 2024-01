21enne accoltellato in casa Una minorenne arrestata per tentato omicidio

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un drammatico episodio di violenza ha scosso il centro di Padova nella notte tra giovedì e venerdì, quando un giovane di 21 anni è stato gravemente ferito a seguito di un accoltellamento. La vittima, colpita al torace, è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Una ragazza di 17 anni, presente all’evento, è stata fermata con l’accusa di. Il tragico evento si è svolto in un appartamento dove il giovane ferito e altri tre ragazzi, compresa la minore fermata, si erano riuniti per trascorrere la serata. Secondo le informazioni diffuse, tra la vittima e la 17enne sussisteva una relazione sentimentale. Il ferimento è avvenuto durante una lite, con la vittima colpita da un solo fendente. Ragazzo grave, immediati i soccorsi Il ragazzo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso più vicino e sottoposto a un ...