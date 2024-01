118 in emergenza | l’Asl di Benevento chiarisce | “Polemiche strumentali | necessaria riorganizzazione per mancanza di medici”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“I racconti allarmistici e fuorvianti riguardanti il servizio diTerritoriale, richiedono, ancora una volta, chiarimenti e specifiche. In primis è bene precisare che ladel Servizio 118 è stata resa, e non più procrastinabile, dalla ormai diffusa e generalizzata penuria di”. Così in una notadi. “Nell’anno 2000, quando è nato il servizio 118, ioperativi erano 100 – dichiara il DG del, Gennaro Volpe – oggi abbiamo 48, sufficienti appena per coprire 8 postazioni di soccorso avanzato a fronte delle 12 postazioni dell’attuale organizzazione. Per rispondere nella maniera migliore ai bisogni dei cittadini del territorio abbiamo messo ...