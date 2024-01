10 giorni di festeggiamenti | cosa aspettarsi dal royal wedding del Brunei

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il primodel 2024 si sta svolgendo, in questi, nel: si sposa il principe Abdul Mateen, figlio del Sultano

Un matrimonio lungo ben dieci: è il "record" del royal wedding tra il principe Abdul Mateen del Brunei, figlio del sultano, ... Isono appena iniziati, e dureranno ancora qualche ...erano infatti accompagnati da "canti" che divennero un genere prediletto da ... Una dueche si aprirà la sera del 27 gennaio con il Gran Galà in maschera nel Salone de' ...Dopo il successo dell'ultima edizione (pre-Covid) che registrò una grande partecipazione di pubblico, sia per il Gran Ballo che nella Parata di Carnevale, per l’edizione 2024 il Comitato d’onore ...Il secondo step è stato mercoledì 10 gennaio, durante il rito del Berbedak Mandi, che si è tenuto aal'Istana Nurul Iman, la residenza ufficiale del sultano. «Sua Altezza Reale il Principe Abdul Mateen ...