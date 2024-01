Zuppa di Porro 11 gennaio 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024)di. Il fascismo, per quanto detestabile è un opinione e non un reato, scrive feltrino conro Conte. d alla frutta e cdx incasinato su candidature. Il cane di fedez se lo magna gramellini, cairo piagnucola sul calcio e rep sui risarcimenti nazisti. Banche usa super #rassegnastampa11gen24 L'articolo proviene da Nicola

Zuppa di Porro , le quattro ipotesi dietro alla strage in Iran. Ancora sul pistolero e molto meno sul giudice Degni: la cosa grave non è quelllo che ... (nicolaporro)

Sul blog Ladi, infatti, non si esclude che l'influencer possa essere ospite a Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Nove. Eppure a riguardo il fu conduttore Rai ...La Procura di Milano non si ferma nel suo lavoro di pizzicare le multinazionali basate su piattaforme digitali che, sempre secondo l'accusa, avrebbero pagato meno del dovuto al Fisco Italiano. Chiusa ...La zuppa di farro con zucca e ceci è un primo piatto gustoso e facile da realizzare, un vero e proprio comfort food ideale per scaldarsi nelle giornate invernali più fredde! Inoltre è un piatto sano, ...Zuppa di Porro. Non ci si può credere che i saluti romani di Acca Larentia siano l’apertura dei giornali di oggi. Storace spiega bene. Sallusti pure. Il resto è follia… Leggi ...