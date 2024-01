Zucca in friggitrice ad aria | buona come quella al forno | ma più veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lainadè un contorno sfizioso e saporito., velocissimo. Cuoce in appena 18 minuti. Ma le belle notizie non finiscono qui. Non dovremo neppure sbucciare la, perché in cottura la scorza si ammorbidisce e assume un gusto delizioso. Se consideriamo che lì sono concentrati in maniera ancora più significativa tutti i principi naturali di questo ortaggio, faremo un pieno di vitamine e sali minerali! Non solo! Qualsiasi varietà didi presta e essere cucinata così, senza distinzione alcuna. Una volta pronta, si presta a essere utilizzata per accompagnare qualsiasi secondo, ma anche per guarnire una torta salata, per le lasagne o la parmigiana. Possiamo tagliarla a lamelle o a dadini, a seconda dell’uso a cui intendiamo destinarla. E se non possediamo una ...