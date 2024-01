Zelensky ora critica l’Occidente per l’incertezza negli aiuti finanziari e militari

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nel secondo giorno del suo tour nei Paesi Baltici, il presidente ucraino Volodymyrha espresso con fermezza la sua opposizione a un cessate il fuoco nella guerra russo-ucraina. Durante una conferenza stampa con il presidente estone Alar Karis,ha sottolineato che tale pausa avvantaggerebbe esclusivamente la Russia, offrendole un'opportunità di riarmo e ravvivando il dibattito sull'efficacia deglioccidentali.L'energico capo di stato ucraino ha argomentato: "Una pausa nel campo di battaglia non è una pausa nella guerra. Non porta al dialogo politico e rischierebbe di dare alla Federazione Russa 2 o 3 anni per schiacciarci. Non possiamo correre questo rischio".ha avvertito sulle crescenti minacce russe, rivelando che la Russia sta attualmente negoziando l'acquisto di missili dall'Iran e ...

(Adnkronos) – ”Il 2024 sarà un anno decisivo ” per l’ Ucraina e ” resistere quest’anno significa resistere per l’intera guerra” . Volodymyr Zelensky , ... (giornaledellumbria)

"Sono sicuro che la Russia si ritirerà . Ora non possiamo sapere il giorno stesso in cui questo accadrà, non possiamo elencare ogni dettaglio di ... (ilgiornaleditalia)

