Wta Hobart 2024 | montepremi e prize money con Trevisan | Cocciaretto e Bronzetti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 7 al 13 gennaio sull’isola della Tasmania, in Australia. Sono tre le azzurre che proveranno a ottenere punti preziosi in questa settimana che precede gli Australian Open. In particolare Elisabettaha da difendere la finale conquistata dodici mesi fa, ma insieme a lei sono presenti anche Martinae Lucia. Ilcomplessivo ammonta a €244.588. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.629 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.667 ...

Nel weekend, nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio, i riflettori saranno puntati prima sulla Finale maschile ATP 250 di Auckland e subito dopo su quella femminile250 di. Si ...Rus 7 - 5 6 - 0 Si allinea alle semifinali il tabellone dell'International,250 che insieme al "500" di Adelaide ci accompagna direttamente all'Australian Open. Continua il suo percorso ...Comeback queen Daria Saville is one win away from a fairytale sixth WTA final after stunning Chinese third-seed Zhu Lin in the quarter-finals of the Hobart International.Yuan Yue, China, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 7-5, 7-6 (4). Nadiia Kichenok, Ukraine, and Anna Danilina (4), Kazakhstan, def. Nadia Podoroska, Argentina, and Mayar Sherif, Egypt, walkover.