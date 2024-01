WhatsApp Beta porta alcune novità per la formattazione del testo

...suNon solo su Instagram e Facebook ! Meta pare avere intenzione di introdurre il profilo verificato anche su. A scovare l'indizio in questione è WaBetaInfo che nella versione...È innegabile però che si tratti di un cambio di paradigma importante per l'applicazione , di cui si parla già da tempo: già al momento del lancio della23.21.1.70 diper iOS si parlava ...Until now, users had to rely on third-party apps to add custom stickers. However, with WhatsApp's new feature, you will be able to create your own stickers—all within the app.che hanno avuto l’opportunità di installare le ultime versioni beta di WhatsApp per Android, a partire dalla versione 2.24.1.19. WhatsApp, arriva la condivisione dell’audio musicale nelle ...