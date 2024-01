Weekend con il freddo | poi il clima sarà più mite

Leggi su agi

(Di giovedì 11 gennaio 2024) AGI - Un peggioramento meteo raggiunge le regioni del Sud Italia portando molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente più intensi e a carattere di temporale su Sicilia e Calabria. Tempo più asciutto al Centro-Nord con temperature in media o ancora poco al di sotto, dunque contipicamente invernale. Nel corso delgli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una rimonta dell'alta pressione con tempo più stabile, anche se da domenica potrebbe tornare qualche pioviggine da nubi basse. Temperature in media o poco sotto fino a metà della prossima settimana poi in arrivo una fase piùma anche umida con possibilità di piogge e acquazzoni ma in un contesto più autunnale che invernale. Queste le previsioni per oggi: - Al Nord: al mattino nuvolosità irregolare in allontanamento verso sud. ...