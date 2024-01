Wanda Nara | relax in Argentina | è vero amore con Icardi | le foto

Wanda Nara ha confessato i motivi della rottura con Maxi Lopez : la storia tra i due è giunta al capolinea non solo per i tradimenti di lui, ma anche ... (sportnews.eu)

Wanda Nara : la famosa showgirl argentina è apparsa molto diversa in alcune sue foto del passato. Perciò, in molti si sono chiesti quanti e quali ... (uominiedonnenews)

Si è conclusa da poche settimane la 18esima edizione di Ballando con le Stelle. A trionfare è statain coppia con Pasquale La Rocca. Nonostante il talent show sia terminato da poco tempo, Milly Carlucci è già al lavoro su un nuovo programma che potrebbe andare in onda nella prossima ...Simona Ventura - Spetteguless.it A sedersi dietro al bancone della giuria saranno, che ha vinto l'edizione 2023 di Ballando, Simona Ventura, classificatasi seconda e Teo Mammucari , che si ...Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, Wanda Nara si sta godendo qualche settimana di relax, stavolta nella sua Argentina. Il tutto in compagnia di Mauro Icardi, come mostrano le ultime foto ...Si continua a parlare di un clamoroso ritorno di Icardi in Serie A, col benestare di Wanda Nara. Ecco dove può andare ...