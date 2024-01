Volley | Champions League femminile | Conegliano surclassa il Beveren e vince il girone

LIVE Asterix Avo Beveren-Conegliano 0-2 - Champions League volley femminile in DIRETTA : 2-9 - Pantere sul velluto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-14 Spallata di Plummer, solidità per lei questa sera. 6-13 Aceee di Lanier, è il terzo per lei! 6-12 Si ... (oasport)