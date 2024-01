Volla | pezzi di auto e motori elettrici nel doblò | scatta denuncia per ricettazione

, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione due persone di 50 e ...a bordo di un Fiat Doblò all'interno del quale sono stati trovati e sequestrati svariatidi .... Ai carabinieri della locale stazione hanno denunciato per ricettazione due persone di 50 e di ... Nel mezzo rinvenuti e sequestrati svariatidi auto e di due motori elettrici con ...A Volla, i carabinieri hanno denunciato per ricettazione due persone, di 50 e di 23 anni già note alle forze dell'ordine, originari di Cercola. I militari ...A Volla, in provincia di Napoli, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato per ricettazione due persone di 50 e di 23 anni già noti alle forze dell'ordine originari di Cercola. I militari h ...