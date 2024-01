Voilà | con l' Ai le visite mediche si prenotano su WhatsApp

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen (Adnkronos Salute) - Per prenotare una visita medica basta chattare con, il nuovo chatbot lanciato da Cerba HealthCare e riservato per ora alla prenotazione delledi medicina sportiva, che combina l'intelligenza artificiale con il sistema di messaggistica, già utilizzato praticamente da tutti e a ogni età. Il sistema, il primo in una struttura sanitaria che mostra un vero approccio phygital - spiega una nota - rende la modalità di prenotazione molto più rapida rispetto a quella che richiede di cercare la tipologia di visita, la sede, l'orario e compilare i campi di un form web o attendere un operatore telefonico. Nato dalla fantasia di Stefano Massaro, Ceo di Cerba HealthCare Italia,è un simpatico pupazzetto capace di rendere più allegra l'interazione tra il medico e anche i ...

Per prenotare una visita medica basta chattare con Voilà , il nuovo chatbot lanciato da Cerba HealthCare e riservato per ora alla prenotazione delle ... (sbircialanotizia)

Credo che l'antica piazza Portanova (oggi Lambert) eforza via Dogana Vecchia siano fra gli scorci più affascinanti, l'esser stati scelti nuovamente come location per una pellicola è una conferma.Un po' di pepe a chiudere, se gradite, etlo spuntino perfetto. Come dargli torto. Al di là ...le acciughe, e la Catalogna,il caviale). Per dare il polso di questa affezione, basti ...