Vogliono vedere il sangue | mi spiace per mio figlio | De Martino | bordata contro Belen

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tapiro d'oro per Stefano Dedopo le rivelazioni della ex,Rodriguez, che in un'intervista a Domenica In ha parlato di non pochi tradimenti da parte dell'ex ballerino. Quest'ultimo, invece, a Belve aveva assicurato di non aver mai tradito la sua ex moglie. Dopo averlo raggiunto, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli a Deha chiesto: "Lei è un traditore seriale?". E lui, sorridendo, ha risposto: "Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l'ho già detta". A quel punto Staffelli gli ha chiesto anche del presunto flirt con Alessia Marcuzzi, che la showgirl argentina avrebbe confermato sui social. "Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?". "Certo - ha risposto il conduttore -. So che le personeil, ma non faccio il ...