Visite guidate per persone con disabilità | “Vi racconto la mia vita in Islanda”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilaria Martinelli è una giovane donna toscana di ghiaccio e di fuoco come l’, che ormai da tempo è diventata sua terra d’elezione. Lì lavora oggi come guida turistica. Nata ad Avenza (Carrara), dopo gli studi si è dedicata alla cura degli animali da compagnia in qualità di toelettatrice. E’ il 2018 quando inizia la sua avventura seguendo il fil rouge della sua passione per i cani, che questa volta sono però cani da slitta, con un universo tutto loro da scoprire e comprendere facendo ricorso a un alto grado di sensibilità. Poi finalmente la svolta definitiva: dopo aver conseguito il patentino di guida turistica arriva la decisione di trasferirsi definitivamente a Reykjavík, dove ancora adesso abita. Emblematico il nome del blog da lei gestito “Nordur-verso Nord” capace di rivelare un modo assolutamente anticonvenzionale di concepire il suo ruolo di guida. Per lei ...

