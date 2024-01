Virginia Raffaele imita Patty Pravo e torna in tv con uno show tutto suo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) A distanza di 7 anni da Facciamo Che Io Ero su Rai2,a condurre unosuo: Colpo di Luna. Losarà il nuovo varietà del venerdì sera di Rai1 e inizierà il prossimo 12 gennaio. Insaranno tre appuntamenti, anticipati sui social da una nuova parodia: quella di. In Colpo di Luna,avrà nel cast fisso: Carlo Conti (che ha il compito di intervistare le mille maschere delle sue parodie), Francesco Arca, la Signora Coriandoli e Gigi D’Alessio (per le performance canore). Nel corso della prima puntata avrà anche come ospiti: Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi ...

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele principi delle feste su Sky. Il loro film Tre di Troppo è leader sulla piattaforma satellitare nelle strenne: con oltre 1,5 milioni di spettatori medi complessivi (1 ..."Quando nel 2007 hanno chiuso il lunapark dei miei genitori, è come se le giostre me le sono portate via. Ho metaforizzato. Sono diventata io una giostra per il pubblico, nel senso che cerco di far di ...