Vinile iridescente | la tendenza arredo del 2024 per una casa brillante

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si adatta praticamente a qualsiasi stile d’, è un materiale estremamente versatile e non troppo difficile da usare e permette di giocare con luci e colori in, senza dover spendere troppo: il, conosciuto ormai da qualche anno, entra in grande stile tra le tendenze d’interior design per il. Lo si può trovare facilmente online, anche a prezzi molto convenienti, e con un pizzico di manualità potrete applicarlo anche in autonomia. Ma come usarlo per darezza ad ogni ambiente? Scopriamolo insieme. Che cos’è ilIl, chiamato anchedicroico, è una pellicola in PVC disponibile in diversi colori e nelle fantasie più ...