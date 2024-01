VIDEO – Torino-Inter 1-0 | Coppa Italia Primavera | gol e highlights

(Di giovedì 11 gennaio 2024), match valido per i quarti di finale di2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e glidella partita giocata allo Stadio “Valentino Mazzola”. INGIUSTAMENTE FUORI –, gara valida per i quarti di finale di, termina sul risultato di 1-0 in favore dei granata praticamente nei minuti finali del primo tempo, con la rete del centrocampista Aaron Ciammaglichella schierato nella posizione inedita di attaccante. Fino al 20’ le due squadre sono molto contratte e faticano a creare pericoli nella trequarti avversaria. Il primo squillo nerazzurro porta la firma di Berenbruch che dal ...

Nella gara della 19ª giornata, il Torino schianta per 3 - 0 il Napoli . In gol Sanabria, Vlasic e Buongiorno. Guarda il Video commento del nostro ... (247.libero)

Nella gara della 19ª giornata di Serie A, il Napoli viene schiantato per 1 - 0 dal Torino . La squadra di Mazzarri rimane in 10 al 50' per ... (247.libero)

Conto alla rovescia per le Iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2024-25. Le Iscrizioni si effettuano online sulla piattaforma Unica tranne in ... (orizzontescuola)

La prima, "Il pozzo dei desideri", è stata presentata fuori concorso al 41esimoFilm ...CAST TECNICO REGIA: ROAN JOHNSON SCENEGGIATURA: ROAN JOHNSON DAVIDE LANTIERI OTTAVIA MADEDDU ...Joan Mirò, Lithographie VI, 1972 Ve l'abbiamo segnalata in chiusura ae ora la citiamo ... E in più c'è una notevole sezione fotografica ea raccontare il pittore e ceramista catalano. ...L’amatissima coppia è uscita allo scoperto anche sui social scatenando i tanti follower che gli hanno permesso di registrare migliaia di visualizzazioni.AGI - E l'ipotesi dell'incidente, forse causato da un guasto meccanico come farebbe pensare una testimonianza, quella più accreditata per spiegare la morte di Morgan Algeri, 38 anni, e di Tiziana Tozz ...